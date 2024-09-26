Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
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