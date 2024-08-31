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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1973 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000
  • Тираж PROOF 9,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6495 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1973 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1973 F на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1973 F на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1973 F на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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