Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
- Тираж PROOF 9,100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1973
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6495 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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