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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1973 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,380,000
  • Тираж PROOF 9,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Katz Auction за 16 EUR. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numisbalt (1)
Германия 5 марок 1973 D на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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