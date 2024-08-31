Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 975 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
Германия 5 марок 1971 J на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1971 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1971 J на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1971 J на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1971 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск