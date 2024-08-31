Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1971
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 975 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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