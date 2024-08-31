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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,010,000
  • Тираж PROOF 10,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 6 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Darabanth (1)
Германия 5 марок 1971 G на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1971 G на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1971 G на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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