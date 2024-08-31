Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 6 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.
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