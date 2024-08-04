Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS65 CGC
Цена
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