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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1970 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1970 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,140
  • Тираж PROOF 5,240

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1970 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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