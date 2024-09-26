Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1970 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1970 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000
  • Тираж PROOF 60

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
Германия 5 марок 1970 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1970 D на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 марок 1970 D на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1970 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1970 D на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1970 D на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1970 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск