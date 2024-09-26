Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
- Тираж PROOF 60
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1970
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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