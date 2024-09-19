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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1969 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,136,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3615 проданному на аукционе Katz Auction за 12 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
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  • Katz (1)
Германия 5 марок 1969 J на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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