Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3615 проданному на аукционе Katz Auction за 12 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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