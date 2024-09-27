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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1969 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,000
  • Тираж PROOF 5,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Katz Auction за 27 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Katz (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Artemide Aste - February 6, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2015
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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