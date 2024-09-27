Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Katz Auction за 27 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.
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