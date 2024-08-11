Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,535,000
- Тираж PROOF 6,181
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6796 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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