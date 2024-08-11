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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,535,000
  • Тираж PROOF 6,181

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6796 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 марок 1968 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1968 G на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе Felzmann - August 24, 2016
Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе Felzmann - May 12, 2016
Продавец Felzmann
Дата 12 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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