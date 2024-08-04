Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO
Цена
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Где продать?
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