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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1968 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1968 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1968 F на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1968 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 F на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 F на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 F на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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