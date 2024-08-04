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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1967 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1967 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1967 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,204,000
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 290 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1967 J на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1967 J на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1967 J на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1967 J на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 J на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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