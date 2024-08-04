Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1967 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,204,000
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1967
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 290 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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