Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1967 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,406,000
- Тираж PROOF 5,363
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2683 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2700 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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