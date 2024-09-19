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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1967 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1967 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1967 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,406,000
  • Тираж PROOF 5,363

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2683 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2700 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1967 G на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1967 G на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1967 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1967 G на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 G на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1967 G на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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