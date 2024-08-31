Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1967 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,600,000
- Тираж PROOF 1,600
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1967
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7475 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 120 EUR. Торги состоялись 27 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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