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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1967 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1967 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1967 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,600,000
  • Тираж PROOF 1,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7475 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 120 EUR. Торги состоялись 27 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Schulman (1)
Германия 5 марок 1967 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1967 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 марок 1967 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1967 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1967 F на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1967 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1967 F на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1967 F на аукционе Schulman - September 16, 2016
Продавец Schulman
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1967 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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