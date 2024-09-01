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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1967 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1967 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1967 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,120,000
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 21 августа 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (3)
Германия 5 марок 1967 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1967 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1967 D на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 марок 1967 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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