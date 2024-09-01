Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1967 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,120,000
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1967
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 21 августа 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (3)
Где продать?
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