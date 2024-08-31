Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,340,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1966
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2682 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 420 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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