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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1966 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,340,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2682 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 420 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 4, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе Schulman - September 16, 2016
Продавец Schulman
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 J на аукционе Emporium Hamburg - October 3, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 J на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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