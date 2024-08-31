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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1966 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,460,000
  • Тираж PROOF 3,070

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 30196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Heritage - September 21, 2017
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Heritage - September 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 G на аукционе Schulman - September 16, 2016
Продавец Schulman
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Schulman - September 16, 2016
Продавец Schulman
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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