Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,460,000
- Тираж PROOF 3,070
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1966
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 30196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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