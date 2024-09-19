Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1966
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2500 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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