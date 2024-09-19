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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1966 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2500 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Германия 5 марок 1966 F на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Stack's - February 12, 2019
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе London Coins - March 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 F на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 F на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 F на аукционе Felzmann - June 27, 2011
Продавец Felzmann
Дата 27 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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