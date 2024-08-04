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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1966 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,200,000
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21232 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4870 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (2)
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
1872 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 5 марок 1966 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1966 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1966 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1966 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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