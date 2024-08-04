Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,200,000
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1966
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21232 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4870 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (8)
- Felzmann (1)
- Grün (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Künker (2)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск