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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1965 года J (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,604,500
  • Тираж PROOF 36

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1965
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1965 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Для продажи 5 марок 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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