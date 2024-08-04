Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1965 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,604,500
- Тираж PROOF 36
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1965
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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