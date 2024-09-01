Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1965 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,050,000
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1965
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Darabanth (1)
- Grün (2)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- Möller (1)
- WAG (2)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск