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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1965 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1965 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1965 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,050,000
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1965
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 5 марок 1965 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1965 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1965 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1965 F на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 F на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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