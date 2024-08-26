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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1965 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1965 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1965 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,354,000
  • Тираж PROOF 38

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1965
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (5)
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 USD
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 5 марок 1965 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1965 D на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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