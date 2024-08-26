Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1965 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,354,000
- Тираж PROOF 38
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1965
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Künker (5)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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