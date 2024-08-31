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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1964 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,335,000
  • Тираж PROOF 43

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3178 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 410 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Katz (3)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1964 J на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1964 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 5 марок 1964 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1964 J на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1964 J на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 марок 1964 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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