Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,335,000
- Тираж PROOF 43
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1964
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3178 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 410 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Katz (3)
- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск