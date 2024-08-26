Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,649,000
- Тираж PROOF 368
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1964
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3968 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 541 USD. Торги состоялись 30 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность PF67 CAMEO ANACS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF67 ANACS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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