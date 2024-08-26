Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1964 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,649,000
  • Тираж PROOF 368

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3968 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 541 USD. Торги состоялись 30 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (1)
  • Busso Peus (4)
  • CoinsNB (3)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • GINZA (2)
  • Goldberg (1)
  • Grün (5)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Künker (11)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (6)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 марок 1964 G на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе GINZA - June 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность PF67 CAMEO ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF67 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1964 G на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1964 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск