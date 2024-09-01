Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,646,222
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1964
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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