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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1964 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,646,222
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1964 F на аукционе Heritage - October 11, 2009
Германия 5 марок 1964 F на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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