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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1964 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5363 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2400 DKK. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1964 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 марок 1964 D на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 5 марок 1964 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1964 D на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1964 D на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1964 D на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1964 D на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 5 марок 1964 D на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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