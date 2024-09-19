Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,000
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1964
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5363 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2400 DKK. Торги состоялись 20 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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