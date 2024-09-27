Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1963 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,136,000
- Тираж PROOF 38
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1963
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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