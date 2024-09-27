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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1963 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1963 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1963 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,136,000
  • Тираж PROOF 38

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1963
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1963 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1963 J на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 марок 1963 J на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 марок 1963 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1963 J на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1963 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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