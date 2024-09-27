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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1963 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1963 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1963 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1963
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2494 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1963 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1963 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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