Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1963 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1963
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2494 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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