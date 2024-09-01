Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1963 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,253,778
- Тираж PROOF 63
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1963
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
2603 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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