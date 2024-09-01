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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1963 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1963 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1963 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,253,778
  • Тираж PROOF 63

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1963
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
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Германия 5 марок 1963 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
2603 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 5 марок 1963 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 5 марок 1963 F на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1963 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1963 F на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1963 F на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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