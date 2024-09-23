Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1963 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,080,000
- Тираж PROOF 58
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1963
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Attica Auctions (1)
- Felzmann (1)
- Heritage (1)
- Katz (3)
- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск