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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1963 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1963 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1963 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,080,000
  • Тираж PROOF 58

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1963
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1963 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (3)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1963 D на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 марок 1963 D на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 марок 1963 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1963 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1963 D на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1963 D на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1963 D на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 5 марок 1963 D на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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