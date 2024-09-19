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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1961 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1961 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1961 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 518,000
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1961
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2840 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Felzmann (1)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 марок 1961 J на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Германия 5 марок 1961 J на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1961 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1961 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1961 J на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1961 J на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1961 J на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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