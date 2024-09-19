Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1961 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 518,000
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1961
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2840 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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