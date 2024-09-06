Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1961 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 823,600
- Тираж PROOF 37
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1961
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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