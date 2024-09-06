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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1961 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1961 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1961 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 823,600
  • Тираж PROOF 37

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1961
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 5 марок 1961 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 марок 1961 F на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 5 марок 1961 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1961 F на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1961 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1961 F на аукционе Heritage - May 7, 2015
Германия 5 марок 1961 F на аукционе Heritage - May 7, 2015
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1961 F на аукционе Heritage - May 7, 2015
Германия 5 марок 1961 F на аукционе Heritage - May 7, 2015
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1961 F на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1961 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 марок 1961 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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