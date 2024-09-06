Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1961 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,040,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1961
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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