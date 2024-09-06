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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1961 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1961 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1961 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,040,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1961
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1961 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1961 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 марок 1961 D на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1961 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1961 D на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1961 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1961 D на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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