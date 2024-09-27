Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1960 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,068,000
- Тираж PROOF 36
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1960
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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