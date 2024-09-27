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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1960 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1960 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1960 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,068,000
  • Тираж PROOF 36

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1960
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • WAG (3)
Германия 5 марок 1960 J на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 марок 1960 J на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 марок 1960 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Spink - June 23, 2016
Продавец Spink
Дата 23 июня 2016
Сохранность MS69 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1960 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1960 J на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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