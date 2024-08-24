Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1960 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 692,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1960
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3026 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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