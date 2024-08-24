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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1960 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1960 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1960 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 692,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1960
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3026 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (6)
Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 марок 1960 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Heritage - January 13, 2016
Германия 5 марок 1960 G на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 G на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 G на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Германия 5 марок 1960 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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