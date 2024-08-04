Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1960 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1960 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1960 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1960
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (5)
  • CNG (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (2)
  • Grün (1)
  • Künker (6)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (5)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Германия 5 марок 1960 F на аукционе CNG - January 4, 2022
Германия 5 марок 1960 F на аукционе CNG - January 4, 2022
Продавец CNG
Дата 4 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Emporium Hamburg - June 6, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1960 F на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 марок 1960 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Германия 5 марок 1960 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1960 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск