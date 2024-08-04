Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1960 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1960
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (5)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (2)
- Grün (1)
- Künker (6)
- Rhenumis (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (5)
- WAG (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец CNG
Дата 4 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск