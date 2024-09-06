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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1960 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1960 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1960 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,040,000
  • Тираж PROOF 75

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1960
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5762 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Heritage - November 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1960 D на аукционе Rauch - September 12, 2010
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1960 D на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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