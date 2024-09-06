Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1960 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,040,000
- Тираж PROOF 75
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1960
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1960 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5762 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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