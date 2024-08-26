Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1959 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 713,000
- Тираж PROOF 80
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1959
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5719 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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