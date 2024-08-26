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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1959 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1959 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1959 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 713,000
  • Тираж PROOF 80

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1959
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5719 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 5 марок 1959 J на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 марок 1959 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 J на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 5 марок 1959 J на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 J на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1959 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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