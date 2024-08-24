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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1959 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1959 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1959 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 692,000
  • Тираж PROOF 80

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1959
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 250 CZK
Германия 5 марок 1959 G на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 G на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 марок 1959 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 G на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Heritage - April 24, 2016
Германия 5 марок 1959 G на аукционе Heritage - April 24, 2016
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 G на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1959 G на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1959 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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