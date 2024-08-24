Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1959 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 692,000
- Тираж PROOF 80
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1959
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 5 марок 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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