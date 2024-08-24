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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1959 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1959 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1959 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 496,050
  • Тираж PROOF 75

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1959
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 марок 1959 D на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе London Coins - December 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе London Coins - June 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Felzmann - August 24, 2016
Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Felzmann - May 12, 2016
Продавец Felzmann
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Felzmann - November 4, 2015
Продавец Felzmann
Дата 4 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 5 марок 1959 D на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1959 D на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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