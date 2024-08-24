Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1959 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 496,050
- Тираж PROOF 75
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1959
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1959 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (5)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Künker (4)
- London Coins (3)
- Soler y Llach (1)
- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск