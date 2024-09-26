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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1958 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1958 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1958 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,557,000
  • Тираж PROOF 35

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1958
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2601 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 марок 1958 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 марок 1958 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 марок 1958 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1958 G на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Felzmann - February 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 G на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1958 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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