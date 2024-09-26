Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1958 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,557,000
- Тираж PROOF 35
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1958
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2601 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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