Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1958 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1958
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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