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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1958 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1958 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1958 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1958
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - September 16, 2021
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - September 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - September 9, 2021
Германия 5 марок 1958 F на аукционе Heritage - September 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1958 F на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Германия 5 марок 1958 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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