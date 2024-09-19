Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1958 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,226,400
- Тираж PROOF 280
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1958
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31743 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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