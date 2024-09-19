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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1958 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1958 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1958 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,226,400
  • Тираж PROOF 280

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1958
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31743 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 5 марок 1958 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1958 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1958 D на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 5 марок 1958 D на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1958 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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