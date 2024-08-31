Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,403,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1957
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4418 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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