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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1957 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,403,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4418 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1957 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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