Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,557,000
- Тираж PROOF 35
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1957
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5712 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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