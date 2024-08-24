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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1957 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,557,000
  • Тираж PROOF 35

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5712 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 G на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1957 G на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1957 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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