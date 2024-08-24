Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,700,000
- Тираж PROOF 37
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1957
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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