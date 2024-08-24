Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1957 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,700,000
  • Тираж PROOF 37

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Stack's (2)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (6)
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stack's - November 5, 2014
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stack's - August 13, 2014
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 5 марок 1957 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1957 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск