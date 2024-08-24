Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,800,000
- Тираж PROOF 390
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4454 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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