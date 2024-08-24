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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1951 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,800,000
  • Тираж PROOF 390

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4454 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1951 D на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1951 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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