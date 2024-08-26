Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1959 года F (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1959
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1959 года со знаком F. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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