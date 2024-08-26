Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1959 года F (Германия, ФРГ)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1959
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1959 года со знаком F. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 2 пфеннига 1959 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 F на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
1101 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1959 года Все немецкие монеты немецкие латунные монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск