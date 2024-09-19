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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1966 года J (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,03 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 2 пфеннига 1966 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 пфеннига 1966 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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